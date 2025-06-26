Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана

Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненых.

Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.