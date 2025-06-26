https://news.day.az/officialchronicle/1763603.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана
Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненых.
Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.
Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.
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