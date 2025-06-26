Власти США намерены ограничить доступ конгресса к секретным данным

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить объем передаваемой в конгресс секретной информации после того, как произошла утечка данных о результатах ударов Вооруженных сил США по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации подчеркивается, что представители Демократической партии США уже выражали недовольство отказом Белого дома предоставлять информацию об ударах по Ирану ряду конгрессменов.

Издание утверждает, что ограничение доступа конгресса к секретным данным может спровоцировать очередную волну критики администрации Трампа.