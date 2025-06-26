Азербайджанские дзюдоисты начинают выступать на чемпионате Европы

Сегодня в Скопье, столице Северной Македонии, стартует чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут девять наших дзюдоистов в шести весовых категориях.

Начало поединков в 11:00.

Отметим, что сборная Азербайджана будет представлена ​​на турнире 19 спортсменами (10 юношей, девять девушек) в 14 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях.

В последний день турнира наша команда выступит в смешанном командном зачете.