https://news.day.az/sport/1763587.html Азербайджанские дзюдоисты начинают выступать на чемпионате Европы Сегодня в Скопье, столице Северной Македонии, стартует чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут девять наших дзюдоистов в шести весовых категориях. Начало поединков в 11:00.
Азербайджанские дзюдоисты начинают выступать на чемпионате Европы
Сегодня в Скопье, столице Северной Македонии, стартует чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут девять наших дзюдоистов в шести весовых категориях.
Начало поединков в 11:00.
Отметим, что сборная Азербайджана будет представлена на турнире 19 спортсменами (10 юношей, девять девушек) в 14 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях.
В последний день турнира наша команда выступит в смешанном командном зачете.
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