Азербайджан и Китай укрепляют "зеленое" партнерство

Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией China Datang Overseas Investment Co. Ltd о сотрудничестве в рамках развития "зеленого энергетического коридора".

Об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х, передает Day.Az.

"В Китае у нас состоялась продуктивная встреча с председателем China Datang Corporation Цзоу Лэйем. Мы обсудили реализацию проектов по развитию оффшорной ветроэнергетики и строительству солнечных электростанций с China Datang Overseas Investment Co. Ltd. Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии "зеленого энергетического коридора" между компанией и Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана", - говорится в публикации.