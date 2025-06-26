Волейболистка сборной Азербайджана - в "Азеррейл"

Чемпион Азербайджана по волейболу среди женских команд "Азеррейл" продолжает комплектацию состава на новый сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда пополнилась Анастасией Байдюк, выступающей на позиции диагональной. Волейболистка, отыгравшая недавно в составе сборной Азербайджана в Золотой Евролиге, ранее выступала за румынский "Таргу Муреш". Также в разные годы Байдюк играла в лигах Франции, Венгрии и Польши.