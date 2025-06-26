Посольство США в Азербайджане обратилось к соискателям ряда виз

Лицам, подающим заявления на неиммиграционные визы категорий F, M и J, рекомендуется изменить настройки конфиденциальности своих аккаунтов в социальных сетях и сделать их общедоступными.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении посольства США в Азербайджане.

В посольстве пояснили, что данная мера направлена на упрощение процедуры проверки, необходимой для установления личности заявителя и оценки его права на въезд в США в соответствии с миграционным законодательством страны.