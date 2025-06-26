https://news.day.az/world/1763573.html

В США из двигателя самолета пошли дым и пламя прямо в небе - ВИДЕО

Во время рейса American Airlines у самолета задымился двигатель, из него пошло пламя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На борту Airbus A321 находились 153 пассажира, он вернулся в аэропорт Лас-Вегаса. Никто не пострадал. Представляем вашему вниманию данное видео: