В США из двигателя самолета пошли дым и пламя прямо в небе

Во время рейса American Airlines у самолета задымился двигатель, из него пошло пламя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На борту Airbus A321 находились 153 пассажира, он вернулся в аэропорт Лас-Вегаса. Никто не пострадал.

Представляем вашему вниманию данное видео: