Руководство Минобороны Азербайджана почтило память Гейдара Алиева и посетило Парк Победы

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины образования Азербайджанской армии, руководство министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.

"Руководство министерства возложило венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы и почтена ее светлая память.

Затем в Парке Победы с участием почётного караула был возложен венок к монументу в честь Победы", - говорится в информации ведомства.