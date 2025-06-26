https://news.day.az/politics/1763614.html Руководство Минобороны Азербайджана почтило память Гейдара Алиева и посетило Парк Победы - ФОТО По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины образования Азербайджанской армии, руководство министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы. Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.
Руководство Минобороны Азербайджана почтило память Гейдара Алиева и посетило Парк Победы - ФОТО
По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины образования Азербайджанской армии, руководство министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.
"Руководство министерства возложило венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы и почтена ее светлая память.
Затем в Парке Победы с участием почётного караула был возложен венок к монументу в честь Победы", - говорится в информации ведомства.
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