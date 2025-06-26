Баграт пошел, следующий Левон?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко высказался в адрес первого президента страны Левона Тер-Петросяна, назвав его "ленивым, трусливым и сквернословным нарциссом", а также "агентом КГБ".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянский СМИ, поводом для столь резкой риторики стала встреча Тер-Петросяна с Католикосом всех армян Гарегином II, состоявшаяся накануне. На встрече стороны осудили действия нынешних властей в отношении Армянской Апостольской Церкви и бизнесмена Самвела Карапетяна.

Пашинян обвинил Тер-Петросяна в том, что тот, по его словам, превратил Армению в зависимую от внешних сил страну, отказался нести ответственность в критический момент и ушел в отставку. Кроме того, премьер напомнил, что в 2007 году Тер-Петросян вернулся в политику и, по сути, стал лояльной оппозицией к режимам Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Особо Пашинян подчеркнул, что во время событий 1 марта 2008 года, когда сам он играл активную роль, первый президент даже не покинул дом, предпочтя провести ночь в спокойствии, несмотря на уличные столкновения.

Ранее Никол Пашинян предложил выставить на продажу (свободную подписку) акции ЗАО "Электрические сети Армении", чтобы не только корпорации, но и граждане РА получили возможность их купить.