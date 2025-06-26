Современная армия Азербайджана: технологии, структура, приоритеты

Учитывая сложную геополитическую обстановку вокруг нашего региона, роль Вооруженных сил Азербайджана повышается в разы. Наши ВС готовы к ситуации, когда в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджан находится в особых условиях. Непосредственно у наших границ недавно пылал конфликт, его участники обменивались ракетными ударами в опасной близости от территории нашей страны. Все это создавало угрозу, так как при обстрелах никогда нельзя исключать вероятность, что какая-то ракета отклонится от курса.

То, что творилось у наших границ, еще раз заставило задуматься о роли сил противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС).

Благодаря заботе о развитии армии со стороны Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева силы ПВО Азербайджана обеспечены самыми передовыми системами и технологиями. Наши ПВО способны отразить удары с воздуха, нанесенные самыми современными ракетными системами. Наш арсенал пополнился самолетами класса "4" и "4+", что еще раз показывает, что защите воздушного пространства страны уделяется очень большое внимание.

При обеспечении Вооруженных сил техникой и вооружением непосредственно просчитывается и прорабатывается перспективное развитие угроз. Исходя из этого, принимаются соответствующие решения. В современных войнах борьба за воздушное пространство выходит на первое место. Значимость господства в воздухе мы видели во время освободительной Отечественной войны, когда Азербайджанская армия разгромила ПВО оккупантов, что позволило нам с воздуха уничтожать очаги сопротивления противника и в короткие сроки добиться победы. Наши силы ПВО и ВВС прошли проверку в условиях реальных боев.

После войны был проведен анализ по всем видам Вооруженных сил и намечены перспективы развития армии. Можем с гордостью констатировать, что Азербайджанская армия отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным ВС. Это касается не только военной техники и оборудования, но также кадрового потенциала, управляющего этим вооружением. Это прекрасно подготовленные кадры, обладающие интеллектуальными и техническими способностями.

Особо хотел бы подчеркнуть именно профессионализм нашей армии. Более 70 процентов кадров в тех родах войск, которые в первую очередь определяют боеспособность любой армии, это профессиональные военные, контрактники. То есть можно говорить о завершающей стадии процесса создания профессиональной армии. Солдат срочной службы не может за короткий срок освоить тонкости военного мастерства и научиться управлять той современной техникой, которая закупается сегодня.

Следует особо отметить также подразделения специального назначения и коммандос, курс на развитие которых был взят после войны. Развитие специальных подразделений, а также общее развитие Азербайджанской армии говорит о правильности выбранного направления. Геополитические стрессы имеющие место в мире, еще раз показывают, что то перспективное развитие, которое ВС Азербайджана наметили себе, и задачи, которые поставил перед армией Верховный главнокомандующий, полностью себя оправдывают.

Верховным главнокомандующим поставлена задача перехода ВС Азербайджана на модель турецкой армии. Благодаря упорству и профессионализму наших ВС мы находимся на завершающей стадии этого процесса.

Азербайджан внимательно наблюдает за происходящим в мире и особенно за происходящим непосредственно у наших границ. Мы прогнозируем те события, которые могут ожидаться. Проводится постоянное уточнение задач Вооруженных сил, особенно сил ПВО и ВВС, по защите интересов государства в случае каких-то агрессивных вылазок.

Учитывая геополитическую ситуацию, нужно отметить также роль нашей Государственной пограничной службы. ГПС надежно охраняет границы страны. Наша граница на замке и надежно защищена. Погранслужба показывает высокий профессионализм и четко выполняет поставленные перед ней задачи. Госпогранслужба непосредственно взаимодействует с частями армии, предназначенными для прикрытия государственной границы.

Пока не подписан мир, мы все еще остаемся, в определенном смысле, в состоянии войны с Арменией. Наш северный сосед продолжает войну с Украиной. Вроде бы, затух конфликт между Израилем и нашим южным соседом Ираном. Но пока трудно сказать, насколько прекращение огня будет долговечным. Поэтому нашей армии нужно быть постоянно в полной боеготовности. На сегодня наши ВС полностью контролируют ситуацию и готовы выполнить свой долг перед государством и народом.

Лейла Таривердиева