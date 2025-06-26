Трамп прошелся по кандидату в мэры Нью-Йорка

Президент Соединенных штатов Америки (США) охарактеризовал кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани, лидирующего на праймериз Демократической партии, как "не очень умного" и безумного коммуниста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, победивший на праймериз Демпартии Зохран Мамдани - стопроцентный "коммунист-сумасшедший", который в ближайшее время, по всей видимости, станет мэром. Он уточнил, что и раньше у власти США были радикальные представители левого движения, но это "становится немного нелепым".

Кроме того, американский президент раскритиковал внешний вид и интеллектуальные способности Мамдани. В своей публикации Трамп называет возможного градоначальника Нью-Йорка "не очень умным", а также говорит, что он выглядит "ужасно".