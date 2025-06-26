Хорошая новость для получателей соцпособий

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения перечислил июньские пенсии, пособия и адресную социальную помощь.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

Напомним, что пенсии за текущий месяц были выплачены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики 5 июня. В остальных регионах, включая получателей льготных пенсий, выплаты были произведены 21 июня.