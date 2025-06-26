https://news.day.az/society/1763582.html Хорошая новость для получателей соцпособий Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения перечислил июньские пенсии, пособия и адресную социальную помощь. Об этом Day.Az сообщили в министерстве. Напомним, что пенсии за текущий месяц были выплачены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики 5 июня.
Хорошая новость для получателей соцпособий
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения перечислил июньские пенсии, пособия и адресную социальную помощь.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Напомним, что пенсии за текущий месяц были выплачены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики 5 июня. В остальных регионах, включая получателей льготных пенсий, выплаты были произведены 21 июня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре