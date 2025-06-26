МАГАТЭ утратило возможность отслеживать иранский уран

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после эскалации конфликта между Израилем и Ираном утратило возможность отслеживать иранский обогащенный уран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала France 2 заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"400 килограммов обогащенного до 60% урана - это серьезный вопрос, - отметил глава МАГАТЭ. - Этот материал где-то существует, но агентство потеряло его из виду после начала боевых действий".

По словам Гросси, "несмотря на период военных действий, Иран в любом случае обязан показать инспекторам агентства, где находится материал".

Комментируя решение парламента Ирана о временном прекращении сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ, Гросси отметил, что "это не одолжение, которое агентству делает Иран". "Это юридическое обязательство. До тех пор, пока Иран остается стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, это обязательство остается в силе", - сказал Гросси. По его словам, деятельность агентства в исламской республике должна быть возобновлена как можно скорее.

Говоря о "докладе по иранской ядерной программе, который якобы спровоцировал боевые действия", глава МАГАТЭ добавил, что агентство открыто заявляло о том, что у Ирана нет ядерного оружия. "Я говорил, что есть вопросы, нужно больше прозрачности, есть спорные моменты, но я также четко обозначил, что даже если у Ирана есть разрозненные элементы и материалы, нельзя утверждать, что у него есть ядерное оружие", - указал гендиректор агентства

Отвечая на вопрос о недавних атаках на иранские объекты, Гросси подчеркнул, что "согласно международному праву, атаки на ядерные объекты запрещены".