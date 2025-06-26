Азербайджанский джаз прозвучал в Загребе

В рамках сотрудничества между Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры и средств массовой информации Хорватии 25 июня в Музыкальной академии Загреба состоялся грандиозный джазовый концерт азербайджанских музыкантов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, среди зрителей концертной программы были министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, официальные лица Хорватии, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране, а также деятели культуры и общественности.

На вечере заслуженные артисты Севда Алекберзаде и Исфар Сарабский, а также Илькин Довлятов и Бахруз Зейналов исполнили ряд запоминающихся музыкальных номеров. В программе прозвучали как классические образцы азербайджанского джаза, так и композиции, включающие элементы национального мугама.

Азербайджанская джазовая музыка, отличаясь самобытным импровизационным стилем и синтезом восточных и западных музыкальных элементов, занимает видное место в мировой музыкальной культуре. Прошедший в Загребе концерт стал важным событием в контексте представления этого богатого наследия международной аудитории.

Концертная программа также представляет особое значение как знаменательная культурная платформа, способствующая развитию культурных связей между двумя странами, продвижению азербайджанской культуры за рубежом и формированию будущих совместных проектов.