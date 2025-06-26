Поэма Низами Гянджеви прозвучала на Лондонской климатической неделе

Поэма великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви прозвучала на Лондонской климатической неделе.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"Какое наслаждение слышать стихи легендарного азербайджанского мудреца Низами Гянджеви, призывающие к равновесию с природой, на торжественном вечере Лондонской климатической недели, прочитанные удивительной Марией Фернандой Эспиносой (президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел и обороны Эквадора - ред.). Печатный текст поэмы Низами также появился в программе Лондонской климатической недели", - написал он.