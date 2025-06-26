https://news.day.az/officialchronicle/1763602.html Президент Ильхам Алиев пригласил Пезешкиана на саммит ОЭС, который пройдет в Азербайджане Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Президент Ильхам Алиев пригласил Пезешкиана на саммит ОЭС, который пройдет в Азербайджане
Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев вновь пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.
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