Президент Ильхам Алиев пригласил Пезешкиана на саммит ОЭС, который пройдет в Азербайджане

Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев вновь пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.