В День Вооруженных сил Азербайджана руководство Минобороны посетило госпиталь - ФОТО
По случаю 26 июня - Дня Вооружённых сил и 107-й годовщины образования Азербайджанской Армии руководство Министерства обороны посетило Главный клинический госпиталь.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.
"Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с медицинским персоналом и проходящими лечение военнослужащими, и передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева по случаю 26 июня - Дня Вооружённых сил и 107-летия образования Азербайджанской Армии.
Руководство министерства ознакомилось с процессом лечения военнослужащих, пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения к службе, а также преподнесло личному составу подарки по случаю праздника.
Была высоко оценена деятельность профессионального медицинского персонала Главного клинического госпиталя, который всегда проявляет особое внимание и чуткость к обследованию и лечению военнослужащих", - говорится в информации ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре