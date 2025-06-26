Чем запомнился визит делегации Азербайджана в Хорватию

В рамках визита в Загреб делегации Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли с 23 по 25 июня был проведен ряд мероприятий, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В посольстве Азербайджана в Хорватии прошла встреча в формате B2B (business-to-business) с участием представителей культурной и креативной индустрии двух стран. Цель мероприятия - укрепление торгово-экономических связей в области креативной индустрии и расширение сотрудничества между двумя странами.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул важность культурного обмена как основы для всестороннего развития двусторонних отношений, отметив наличие широкого потенциала для совместных проектов в сфере креативной индустрии, искусства и других областей культуры, способствующих укреплению экономических и гуманитарных связей.

В ходе деловой встречи участники обсудили конкретные направления сотрудничества, включая инвестиционные проекты, экспортно-импортные операции, а также возможность создания совместных предприятий. Отмечалось, что данные инициативы открывают новые горизонты для экономического роста как в Азербайджане, так и в Хорватии, и углубляют партнёрские отношения.

Встреча в посольстве Азербайджана стала важным шагом в развитии двустороннего диалога между государственными структурами и бизнес-сообществами обеих стран, подтвердив взаимный интерес к дальнейшему взаимодействию.

В рамках визита были также организованы двусторонние встречи с участием представителей пятнадцати азербайджанских компаний, работающих в таких сферах, как анимация, образование, кино, музыка, цифровые технологии, ювелирное дело и дизайн. Встречи проходили в офисах таких организаций, как Хорватский Аудиовизуальный Центр (HAVC), We Move Music Croatia, Фонд Kultura Nova, киностудия Zagreb Film и других.

Во время презентаций и обсуждений стороны обратили внимание на экспортный потенциал Азербайджана в сфере креативной индустрии, а также обменялись мнениями относительно перспектив выхода на хорватский рынок и возможных направлений дальнейшего сотрудничества. Было отмечено, что подобные деловые встречи проводятся в рамках деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией. Впервые организованные в таком формате, эти переговоры стали значительным шагом в расширении двусторонних связей в области культуры и бизнеса.

Азербайджанская делегация также посетила Национальную и университетскую библиотеку Загреба (NSK). Участникам встречи была представлена подробная информация об истории учреждения, его фондах, условиях хранения изданий, международных связях и основных направлениях деятельности библиотеки.

Во время встречи с руководством учреждения заместитель министра культуры Ф.Джафаров высоко оценил уровень работы библиотеки и оказываемых ею услуг. Стороны обсудили перспективы подписания соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Азербайджана и Национальной и университетской библиотекой Загреба, а также возможные совместные проекты в области цифровизации фондов, обмена опытом и книжными изданиями. Была подчеркнута заинтересованность азербайджанской стороны в развитии связей между ведущими библиотеками двух стран и расширении культурного обмена.

Завершился визит концертной программой. В Академии музыки Загреба состоялся яркий джазовый концерт с участием азербайджанских исполнителей.

На сцене выступили заслуженные артисты Севда Алекперзаде и Исфар Сарабский, а также талантливые музыканты Илькин Довлетов и Бехруз Зейналов. В их исполнении прозвучали не только классические произведения азербайджанского джаза, но и уникальные композиции, сочетающие элементы национального мугама с джазовой импровизацией. Выступления артистов вызвали искренний интерес и бурные аплодисменты публики.

Азербайджанская джазовая музыка, отличающаяся ярким стилем импровизации и синтезом восточных и западных музыкальных традиций, занимает особое место в мировом музыкальном наследии. Проведённый в Загребе концерт стал значимым событием в деле представления этого богатого культурного наследия международной аудитории.

Музыкальная программа стала не только ярким примером культурного диалога, но и важной платформой для укрепления культурных связей между двумя странами, популяризации азербайджанского искусства за рубежом и формирования основ для будущих совместных проектов.