Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился в Турцию
Азербайджанская делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Метина Гюрака.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Согласно программе визита, сначала азербайджанская делегация примет участие в международных учениях "Защитник мира - 2025" в Стамбуле, а затем - в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках международных учений "Анатолийский орёл - 2025" в городе Конья.
Отметим, что в рамках визита также запланирована встреча генерал-полковника Керима Велиева с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
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