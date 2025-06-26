Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился в Турцию

Азербайджанская делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Метина Гюрака.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Согласно программе визита, сначала азербайджанская делегация примет участие в международных учениях "Защитник мира - 2025" в Стамбуле, а затем - в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках международных учений "Анатолийский орёл - 2025" в городе Конья.

Отметим, что в рамках визита также запланирована встреча генерал-полковника Керима Велиева с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.