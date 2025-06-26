Роналду принял решение по "Аль-Насру"

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" объявил о продлении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Президент "Аль-Насра" Мусалли Аль-Муаммар подписал новое соглашение с 40-летним Роналду, которое рассчитано до 2027 года.

Он отметил, что португалец - образец для подражания для всех спортсменов и молодежи во всем мире, и с ним в "Аль-Насре" будут двигаться вперед, чтобы добиться большего успеха для клуба, саудовского спорта и будущих поколений.

Португальский форвард выступает за команду с 2023 года. В минувшем сезоне он с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.

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