https://news.day.az/world/1763697.html Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане Израильская армия нанесла новые удары по югу Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az. Согласно информации, израильские военные нанесли новые удары по южным районам Ливана. Сообщается, что целью операции было уничтожение двух боевиков, входящих в военное крыло группировки "Хезболлах".
Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане
Израильская армия нанесла новые удары по югу Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az.
Согласно информации, израильские военные нанесли новые удары по южным районам Ливана.
Сообщается, что целью операции было уничтожение двух боевиков, входящих в военное крыло группировки "Хезболлах".
В пресс-службе отметили, что первый удар был нанесён по окраине села Барашит, в результате чего был ликвидирован командир одного из подразделений элитных сил "Радван". В районе населённого пункта Бейт-Лиф был ликвидирован другой боевик организации.
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