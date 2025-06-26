Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане

Израильская армия нанесла новые удары по югу Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az.

Согласно информации, израильские военные нанесли новые удары по южным районам Ливана.

Сообщается, что целью операции было уничтожение двух боевиков, входящих в военное крыло группировки "Хезболлах".

В пресс-службе отметили, что первый удар был нанесён по окраине села Барашит, в результате чего был ликвидирован командир одного из подразделений элитных сил "Радван". В районе населённого пункта Бейт-Лиф был ликвидирован другой боевик организации.