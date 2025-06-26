Китай расширяет участие в энергетических проектах Азербайджана

Китайские компании построят в Азербайджане ветряные и солнечные электростанции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии открытия заседания министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и форума "Промышленные инновации - движущая сила устойчивого энергетического развития", прошедших в китайском городе Нинбо.

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем - от трансфера технологий и совместных проектов до научно-исследовательского партнерства и развития человеческого капитала.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, обладая статусом партнера по диалогу, придает особое значение углублению сотрудничества с ШОС. Активное участие Президента Ильхама Алиева в саммитах организации в последние годы, а также подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем в рамках этой платформы свидетельствуют о важности этого взаимодействия.

Отмечено, что подписанная в апреле текущего года в Пекине Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве открыла новую страницу в отношениях между Азербайджаном и Китаем, а также дала дополнительный импульс развитию сотрудничества с организацией в целом.

Было подчеркнуто, что уникальные преимущества стран в рамках платформы - такие как ископаемые ресурсы, потенциал в сфере возобновляемой энергетики, инфраструктурные и технологические возможности - дополняют друг друга, создавая благоприятную почву для многостороннего энергетического партнерства и справедливого энергетического перехода. Особенно отмечен весомый вклад Китая в этот процесс благодаря внедрению передовых технологий и инноваций.

В числе проектов по энергетическому партнерству Азербайджана с государствами ШОС были упомянуты совместные "зеленые" энергетические инициативы с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. Подчеркнуто, что Азербайджан проявляет интерес к расширению сотрудничества с Китаем в области трансфера технологий, реализации совместных проектов, научных исследований и развития человеческого капитала.

Также было отмечено, что теплые отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, а также выведение азербайджано-китайских связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства придают мощный импульс стремительному развитию повестки дня "зеленой энергии". Участие китайских компаний в реализации стратегии Азербайджана по "зеленой" энергетике как в роли подрядчиков, так и инвесторов, играет важную роль. Планируется поэтапное строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 ГВт, а также развитие проектов ветряной энергетики мощностью около 2 ГВт в акватории Каспийского моря.