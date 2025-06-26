Эрдоган снова напомнил Макрону его место

Французский президент Эмманюэль Макрон, похоже, не теряет надежды однажды войти в зал как лидер, а не как потерянный театрал. Очередная попытка продемонстрировать "доминантность" обернулась для него символичным фиаско: турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган без особых усилий вернул "повелителя пафоса" на место.

Макрону, видимо, все еще не объяснили, что харизма и авторитет не передаются через жесткое рукопожатие и театральную мимику. Особенно когда напротив - такой лидер, как Реджеп Тайип Эрдоган.

Что ж, Эмманюэль, попытка - не пытка. Но в следующий раз, может, просто войдешь молча?