https://news.day.az/politics/1763591.html Эрдоган снова напомнил Макрону его место - ВИДЕО Макрон снова попытался сыграть в альфу - и снова остался в тени Эрдогана - ВИДЕО Французский президент Эмманюэль Макрон, похоже, не теряет надежды однажды войти в зал как лидер, а не как потерянный театрал.
Эрдоган снова напомнил Макрону его место - ВИДЕО
Французский президент Эмманюэль Макрон, похоже, не теряет надежды однажды войти в зал как лидер, а не как потерянный театрал. Очередная попытка продемонстрировать "доминантность" обернулась для него символичным фиаско: турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган без особых усилий вернул "повелителя пафоса" на место.
Макрону, видимо, все еще не объяснили, что харизма и авторитет не передаются через жесткое рукопожатие и театральную мимику. Особенно когда напротив - такой лидер, как Реджеп Тайип Эрдоган.
Что ж, Эмманюэль, попытка - не пытка. Но в следующий раз, может, просто войдешь молча?
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