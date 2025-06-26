Азербайджанские спортсмены примут участие в Кубке Азии по дзюдо

С 3 по 6 июля в Алматы пройдет Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ожидается, что в турнире примут участие более 700 дзюдоистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ливана, Монголии, США, а также спортсмены сборной Международной федерации дзюдо.

Также в рамках Кубка Азии состоится международный семинар для судей и тренеров.