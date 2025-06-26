https://news.day.az/sport/1763634.html Азербайджанские спортсмены примут участие в Кубке Азии по дзюдо С 3 по 6 июля в Алматы пройдет Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова.
Азербайджанские спортсмены примут участие в Кубке Азии по дзюдо
С 3 по 6 июля в Алматы пройдет Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ожидается, что в турнире примут участие более 700 дзюдоистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ливана, Монголии, США, а также спортсмены сборной Международной федерации дзюдо.
Также в рамках Кубка Азии состоится международный семинар для судей и тренеров.
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