Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Мы гордимся нашей Армией, подарившей нашему народу радость Победы! Да упокоит Аллах души наших шехидов, героически погибших за Родину! Да хранит Всевышний наш народ и наш родной Азербайджан!".