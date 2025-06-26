https://news.day.az/officialchronicle/1763557.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Мы гордимся нашей Армией, подарившей нашему народу радость Победы! Да упокоит Аллах души наших шехидов, героически погибших за Родину! Да хранит Всевышний наш народ и наш родной Азербайджан!".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре