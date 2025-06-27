https://news.day.az/society/1763722.html На место взрыва в Баку было направлено 5 бригад скорой медицинской помощи 26 июня около 23:05 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в Ясамальском районе города Баку. Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что первоначально в район происшествия немедленно направили 5 бригад неотложной медицинской помощи.
На место взрыва в Баку было направлено 5 бригад скорой медицинской помощи
26 июня около 23:05 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в Ясамальском районе города Баку.
Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что первоначально в район происшествия немедленно направили 5 бригад неотложной медицинской помощи.
Сообщается, что на место инцидента пока не вызывали скорую медицинскую помощь.
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