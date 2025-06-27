На место взрыва в Баку было направлено 5 бригад скорой медицинской помощи

26 июня около 23:05 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в Ясамальском районе города Баку.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что первоначально в район происшествия немедленно направили 5 бригад неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что на место инцидента пока не вызывали скорую медицинскую помощь.