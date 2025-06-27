Азербайджан увеличил добычу товарного газа

В прошлом году в горнодобывающем секторе Азербайджана было добыто 29,063 млн тонн нефти, 38,669 млрд кубометров товарного газа, передает Day.Az со ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно информации, в 2023 году в стране было добыто 30,147 миллиона тонн нефти и 36,414 миллиарда кубических метров товарного газа.

В годовом сравнении добыча нефти снизилась на 1,084 млн тонн, или на 3,6%, а добыча товарного газа увеличилась на 2,254 млрд кубометров, или на 6,2%.

Согласно информации, в Азербайджане в 2020 году было добыто 34,532 миллиона тонн нефти, 26,487 миллиарда кубометров товарного газа, в 2022 году этот показатель составил 32,646 миллиона тонн и 34,955 миллиарда кубометров соответственно.

За последние 5 лет добыча нефти в стране снизилась на 5,469 млн тонн, или на 15,8%, а добыча товарного газа увеличилась на 12,181 млрд кубометров, или на 46%.