Подготовка ударов Израиля по Ирану началась еще в прошлом году

В Израиле начали подготовку к атаке на Иран еще в ноябре 2024 года, тогда же был определен полный перечень целей.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники в израильской и американской разведках сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в ноябре прошлого года власти собрали секретное совещание с участием 120 высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командования израильских ВВС, а также разведки.

По итогам совещания был утвержден список из 250 объектов иранской ядерной программы и военной инфраструктуры, а также физических лиц.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.