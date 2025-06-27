https://news.day.az/society/1763723.html МВД распространило сообщение в связи со взрывом в Баку Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после взрыва на складе пиротехники на киностудии имени Дж. Джаббарлы в Ясамальском районе Баку. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в настоящее время принимаются меры безопасности.
МВД распространило сообщение в связи со взрывом в Баку
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после взрыва на складе пиротехники на киностудии имени Дж. Джаббарлы в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в настоящее время принимаются меры безопасности.
По предварительной информации, пострадавших среди граждан нет, территория взята под контроль сотрудниками полиции. Принимаются меры по тушению пожара.
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