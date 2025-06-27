МВД распространило сообщение в связи со взрывом в Баку

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после взрыва на складе пиротехники на киностудии имени Дж. Джаббарлы в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в настоящее время принимаются меры безопасности.

По предварительной информации, пострадавших среди граждан нет, территория взята под контроль сотрудниками полиции. Принимаются меры по тушению пожара.