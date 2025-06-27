Азербайджан подписал соглашение с китайской EPPEI по развитию энергоинфраструктуры

На встрече с вице-президентом компании "China Energy Engineering Corporation Limited" (CEEC) Сюй Лу состоялся обмен мнениями по поводу реализации Плана действий в рамках всестороннего стратегического партнёрства в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Мы подписали "Соглашение об исследовании сети передачи электроэнергии Азербайджана между министерством энергетики Азербайджана и Институтом планирования и инженерии электроэнергетики Китайской Народной Республики (EPPEI)". Это соглашение является важным шагом на пути развития энергетической системы страны как гибкой, устойчивой инфраструктуры, адаптированной к использованию возобновляемых источников энергии", - отмечается в публикации министра".