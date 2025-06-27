https://news.day.az/world/1763824.html В Армении архиепископ сдался силовикам, а потом попытался сбежать - ВИДЕО Архиепископ Микаэл Аджапахян, за которыми и явились силовики, вышел и согласился уехать для проведения следственных мероприятий вместе со своим адвокатом. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, позже Аджапахян, вопреки собственным словам, попытался сбежать на территорию резиденции католикоса.
В Армении архиепископ сдался силовикам, а потом попытался сбежать - ВИДЕО
Архиепископ Микаэл Аджапахян, за которыми и явились силовики, вышел и согласился уехать для проведения следственных мероприятий вместе со своим адвокатом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, позже Аджапахян, вопреки собственным словам, попытался сбежать на территорию резиденции католикоса.
В итоге, как сообщают, силовики все же его задержали.
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