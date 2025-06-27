В Армении архиепископ сдался силовикам, а потом попытался сбежать

Архиепископ Микаэл Аджапахян, за которыми и явились силовики, вышел и согласился уехать для проведения следственных мероприятий вместе со своим адвокатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, позже Аджапахян, вопреки собственным словам, попытался сбежать на территорию резиденции католикоса.

В итоге, как сообщают, силовики все же его задержали.

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