VOMA готовит смену банде Србазана

Автор: Лейла Таривердиева

Пока власти Армении борются с террористами и пытаются очистить страну от радикального реваншизма, организация по подготовке юных террористиков VOMA продолжает свою деятельность. Готовится смена, которая должна будет прийти вместо тех, кого отправят за решетку.

"Всех не пересажаете", - думает с ухмылкой ее лидер Вова Вартанов, расписывая план работ на лето. Молодежь на каникулах и самое время поучить ее, ну, например, палить из миномета. Действительно, почему бы не поучить обычных жителей Гюмри обращению с таким вооружением?

VOMA именует себя школой выживания, но методы и цели у нее никак не соответствуют заявленным. Было бы понятно, если бы гражданских учили самообороне, тренировали на умение выжить в условиях стихийных бедствий или окружения. Но этих людей учат нападать и убивать, а не защищаться. Интересно, где в своей жизни они могут столкнуться с минометом, чтобы им потребовались навыки обращения с ним?

"Миномет - Первое прикосновение. Первое знакомство с артиллерией!. Так романтично описываются "учения" в Телеграмм-канале VOMA. Много красивых слов и обещание, что "настоящие курсы - впереди".

VOMA утверждает, что не строит армию, а "создает гражданское общество, которое умеет защищать себя". Если выразиться менее напыщенно, то организация готовит общество к террористической и диверсионной деятельности. И, учитывая внутриполитические процессы в Армении, не факт, что теракты и диверсии будут направлены только на внешнего врага.

Сам факт того, что некая общественная организация располагает серьезным вооружением и обучает обращению с ним гражданских лиц, должен вызвать беспокойство у армянских властей. Существуют структуры гражданской обороны, существует министерство обороны. Вопросами вооружения, если э\то не охотничье ружье и не газовый пистолет, должны ведать эти структуры. А кто попало не должен иметь право собирать народ и учить пулять из миномета. Тем более, это должно тревожить, если эти сомнительные организации существуют за счет внешнего финансирования и собирают вокруг себя молодежь.

Кстати, о финансировании. После Второй карабахской войны притоки финансов в VOMA стали скудеть. Диаспора, кормившая организацию, убедилась, что от нее мало толку, и начала сокращать подкормку. В конце концов, она совсем прекратилась, и теперь VOMA вынуждена обращаться к реваншистам и прочим сочувствующим с просьбой о помощи, выставлять в соцсетях банковский счет и протягивать руку. Эх, а ведь были времена, когда VOMA создавала отделения повсюду в мире, где кучковались армяне, и вертела сотнями миллионов долларов.

Но все когда-нибудь кончается. Закончились и надежды диаспоры на "бравого разведчика" Вову Вартанова. Чтобы развести любителей лапши на деньги, руководители VOMA придумали проект "Гмбет", предусматривающий создание "недорогой и эффективной" линии обороны вдоль условной границы с Азербайджаном. "Гмбет" это некое сооружение из автомобильных шин, досок и прочего мусора. Но любителей лапши в Армении и диаспоре нашлось немало, и Вове пошли деньги от дураков, ожидающих, что пирамидка из шин способна защитить армянские границы. Что особенно смешно, те, кто перечислял крупные пожертвования, удостаивались особой чести - их имя давалось какому-нибудь "гмбету".

Чтобы прибавить себе авторитету, VOMA заявила, что сотрудничает с Минобороны. Когда эта весть дошла до МО, оборонное ведомство выступило с опровержением и обвинило Вову в мошенничестве. В МО заявили, что армянская армия не нуждается в пожертвованиях, кроме того, никакой "второй линии обороны" на границе нет и не было, как нет и никаких "гмбетов" имени кого-то.

По идее, вложившие в Вову свои кровные драмы люди должны были бы найти его и посадить на дуло того самого миномета, стрелять из которого он обучает их детей. Но никто этого не сделал. наверное, ореол "героя-разведчика", витающий вокруг образа Вартанова еще с Первой карабахской войны, слепит.

Давайте попробуем представить, что кто-то у нас объявил бы сбор денег на строительство чего-то подобного на нашей границе. Много нашлось бы желающих его профинансировать? Люди, в первую очередь задались бы вопросом, а имеет ли право кто попало строить линии обороны? Это был бы очень правильный вопрос. Удивительно, что он не пришел в голову спонсорам безумной идеи мошенника Вартанова.

В нормальном государстве кто попало не может заниматься созданием фортификационных сооружений на госгранице в обход министерства обороны. Кто попало не имеет право устраивать учения для гражданских с использованием реального боевого вооружения. Мы уже не говорим о том, что это реальное боевое вооружение должно быть изъято у общественной организации с мутными целями. Потому что в один прекрасный день все эти обученные граждане могут поднять оружие на стороне реваншистской оппозиции.

У пытающегося установить порядок в своей стране Никола Пашиняна очень непростая задача. Ему можно посочувствовать.