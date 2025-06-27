ЦАХАЛ ударил по объекту "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по объекту управления огнем и обороной шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту, который террористическая организация "Хезболлах" использовала для управления огнем и обороной на юге Ливана", - говорится в заявлении.

"Наличие этого объекта и попытки его восстановления представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, добавили в пресс-службе.

По ее данным, "объект являлся частью важной подземной сети, которая ранее была полностью выведена из эксплуатации в результате ударов Армии обороны Израиля". В ведомстве добавили, что после выявления попытки восстановления деятельности "Хезболлах" на этом объекте израильские военные "нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в этом районе".

ЦАХАЛ "не допустит попыток "Хезболлах" действовать на этом объекте и продолжит устранять любую угрозу Государству Израиль", заверили в армии.

Ранее мы сообщали, что израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане.