https://news.day.az/officialchronicle/1763842.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана - ФОТО 27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Муджтабы Демирчилу, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана - ФОТО
27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Муджтабы Демирчилу, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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