https://news.day.az/world/1763899.html Киркоров публично выступил против Пашиняна - ВИДЕО Российский исполнитель Филипп Киркоров выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Киркоров публично выступил против Пашиняна - ВИДЕО
Российский исполнитель Филипп Киркоров выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, в опубликованном видеообращении артист раскритиковал главу армянского правительства и призвал освободить задержанного в Армении главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также прекратить давление на Армянскую Апостольскую Церковь.
Ранее мы сообщали, что в Армении решением суда арестовали на два месяца Самвела Карапетяна.
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