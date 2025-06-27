Киркоров публично выступил против Пашиняна

Российский исполнитель Филипп Киркоров выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, в опубликованном видеообращении артист раскритиковал главу армянского правительства и призвал освободить задержанного в Армении главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также прекратить давление на Армянскую Апостольскую Церковь.

Ранее мы сообщали, что в Армении решением суда арестовали на два месяца Самвела Карапетяна.