Стали известны все участники 1/8 финала КЧМ-2025

Испанский "Реал" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии стали последними участниками предстоящего розыгрыша плей-офф на клубном чемпионате мира по футболу, передает Oxu.Az.

В заключительном туре группового этапа "Реал" разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0), а "Аль-Хиляль" справился с мексиканской "Пачукой" (2:0). В 1/8 финала испанскому клубу предстоит сыграть против итальянского "Ювентуса", "Аль-Хилялю" - с английским "Манчестер Сити".

В других парах 1/8 финала встретятся: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Интер Майами" (США), "Палмейрас" (Бразилия) - "Ботафого" (Бразилия), "Бавария" (Германия) - "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия) - "Флуминенсе" (Бразилия), "Монтеррей" (Мексика) - "Боруссия" из Дортмунда (Германия).

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля. Первыми сыграют "Палмейрас" и "Ботафого". Победитель встретится с сильнейшей командой из пары "Челси" - "Бенфика", которые проведут очную встречу после игры между бразильскими клубами.

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые были разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета вышли в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.

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