Азербайджан и Армения как никогда близки к заключению мирного договора

Азербайджан как никогда близок к заключению мирного договора с Арменией, и упускать это историческое окно возможностей нельзя.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию El Mundo.

Дипломат отметил, что конфликт длился более 30 лет, и сегодня Азербайджан настроен на достижение прочного и необратимого мира.

"С 2020 года, после окончания Отечественной войны, мы восстановили контроль над нашими территориями, и это полностью изменило геополитику региона. Сегодня на нашей земле больше нет иностранных войск, и это создало условия для прямого диалога", - подчеркнул Амирбеков.

Он указал, что переговорный процесс должен вестись исключительно между Азербайджаном и Арменией, без участия международных посредников. Минская группа и прочие платформы 1990-х годов себя исчерпали и де-факто прекратили существование.

Как подчеркнул Амирбеков, именно Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, принятых Арменией, и в течение более двух лет стороны вели переговоры на уровне министров иностранных дел и в марте этого года мы согласовали окончательный текст мирного договора.

По словам дипломата, остаются два ключевых препятствия. Первое - необходимость конституционной реформы в Армении, где до сих пор зафиксированы территориальные претензии к Азербайджану.

"Мы объяснили армянским властям, что такое положение в Конституции должно быть устранено, чтобы смена власти в будущем не могла использовать его для возобновления конфликта", - отметил он.

Второе препятствие, по словам Амирбекова, связано с двойственными действиями армянской стороны.

"С одной стороны они говорят о мире, с другой - тратят миллионы долларов на вооружение. Это вызывает обоснованные сомнения", - добавил дипломат, подчеркнув, что Азербайджан ожидает от Армении ясных сигналов, подтверждающих готовность к миру. По его словам, если Армения не предпримет шагов в кратко- или среднесрочной перспективе, это вызовет у нас серьёзные сомнения в искренности её намерений.

Также Амирбеков в интервью мексиканскому изданию указал, что изменение Конституции Армении потребует референдума, и именно это станет показателем зрелости армянского общества: "Если армянский народ отвергнет такие изменения, это будет означать, что он не сделал выводов из недавней истории и продолжает питать иллюзии по поводу территориальных претензий. Мы не требуем от Армении ничего невозможного - только признания наших границ, отказа от притязаний и готовности к мирному сосуществованию. Азербайджан готов к открытию границ, установлению дипломатических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству".

По его словам, в Армении усиливается влияние оппозиции, открыто заявляющей о реванше. Медиа, контролируемые этими кругами, называют действующее правительство предателями и продающими интересы страны. Это усиливает тревожность в Азербайджане, ведь непонятно, отражают ли эти позиции только оппозицию или и значительную часть общества

"Единственный способ объективно оценить ситуацию - это референдум. Лишь он может показать, насколько армянский народ готов к миру", - отметил Амирбеков.

Говоря об общей международной повестке, дипломат подчеркнул, что его визит в Мексику был направлен на укрепление двустороннего сотрудничества. Мексика для Азербайджана - стратегический партнёр в многосторонней дипломатии. Стороны тесно сотрудничают в рамках ООН и на других международных платформах.

Он подчеркнул важность укрепления политического диалога, торговых и экономических связей, а также взаимодействия в области культуры и туризма.

"Культура Мексики известна в Азербайджане, и мы видим потенциал в туристическом обмене. Существуют широкие возможности для взаимодействия в сферах образования, науки, агропромышленности и энергетики. В Баку более 250 ветреных дней в году - мы видим в этом точку соприкосновения с солнечной и ветреной Мексикой", - заявил Амирбеков.

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям напомнил, что Азербайджан с гордостью провёл COP29, став связующим звеном между Западом и Глобальным Югом. Во время конференции были приняты исторические решения по вопросам климатического финансирования и углеродных выбросов.

Говоря о международной роли Азербайджана, Амирбеков подчеркнул, что наша страна является надежным, предсказуемым партнёром без скрытых повесток. Страна поддерживает отношения и с Китаем, и с Европой и готова укреплять связи с США и всеми нашими соседями.

Он также поведал о Глобальном форуме в Баку, где представители разных народов и религий ведут диалог. "Азербайджан - светское, многоконфессиональное государство, где более 50 этнических групп живут в мире и согласии. Это укрепляет нашу идентичность как нации мира", - подчеркнул Амирбеков.

В завершение дипломат выразил благодарность мексиканскому народу.

"Мы глубоко уважаем приверженность Мексики к суверенитету, справедливости и независимости. Эти ценности близки и Азербайджану. Именно поэтому я чувствую себя здесь как дома", - резюмировал Амирбеков.