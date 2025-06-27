Пашинян опередил реваншистов. Но хватит ли сил дойти до конца?

Пока что Никол Пашинян справляется с ситуацией. А удастся ли ему довести дело до конца, покажет дальнейшее развитие событий.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Премьер-министр Армении, отметил он, проявляет достаточную решительность и стремится опережать, нейтрализовать и обессиливать протестную волну, которую реваншисты и церковь пытаются поднять против него. Пока что ему это удается.

"Против Пашиняна организуется серьезная акция, которую, я думаю, готовят и направляют из Москвы. И католикосом Гарегином управляют из Москвы, и Самвел Карапетян не просто так нарисовался в Ереване, и Роберт Кочарян не просто так ездил в Москву и встречался с Сергеем Кириенко, куратором отношений с Арменией в администрации президента РФ. Все это звенья одной цепи. И пропаганда, которая звучит на ведущих телеканалах России, тому доказательство. Цель акции - направить определенным образом волну протестов и добиться импичмента Пашиняну в парламенте. Но это возможно только в том случае, если за стенами парламента соберется стотысячная толпа. Пока что ресурсов оппозиции хватало на то, чтобы собрать 10-15 тысяч, а этого явно недостаточно", - сказал политолог.

По словам нашего собеседника, Самвел Карапетян должен был стать одним из основных звеньев этой цепочки. Он, видимо, полагал, что контроль над "Электрическими сетями Армении" позволит ему мобилизовать сотрудников - а это 5-10 тысяч человек. Плюс к тому, все граждане РА являются потребителями электроэнергии, которую продает Карапетян. И он мог бы манипулировать, устраивать отключения по стране и вызвать недовольство граждан.

"Пока что Пашиняну удалось установить контроль над своими соперниками. Он вовремя получает информацию и принимает превентивные меры. Он сменил весь силовой блок уже несколько раз. Пока что он демонстрирует решительность. Все, кто могли быть мобилизованы против Никола Пашиняна и его правительства, поставлены в строй. И оппозиционные партии, и отставные военные, и бывшие президенты, и церковь, и миллиардеры диаспоры. Всех пытаются мобилизовать, чтобы свалить Никола Пашиняна. Но тот оказался крепким орешком. Посмотрим, хватит ли у него ресурса и сил дойти до конца", - сказал Расим Мусабеков

Лейла Таривердиева