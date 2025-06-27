В Армении возбудили дело из-за фейковой аудиозаписи с "голосом Пашиняна"
Группа лиц, действуя по предварительному сговору, в целях наступления правовых последствий, создала и распространила в средствах массовой информации приписываемую Премьер-министру Республики Армения фейковую запись, созданную с использованием искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК РА (совершение компьютерного мошенничества группой лиц по предварительному сговору).
Ведется расследование, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия по установлению лиц, совершивших компьютерное мошенничество.
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