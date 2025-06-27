"Сабах" подписал игрока сборной Гваделупы

Азербайджанская футбольная команда "Сабах" усилилась новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал двухлетний контракт со Стивом Солве.

За свою карьеру Стив играл за французские команды "Страсбург B" (2014-2018), "Дижон B" (2018-2019), "Бергерас" (2019-2020), "Сете" (2020-2022), "Орлеан" (2022-2024) и "Мартиг" (2024-2025).

Солве забил два гола в 13 играх за сборную Гваделупы.