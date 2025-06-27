Официальный Баку резко ответил на провокационные заявления иранского посла

Официальный Баку решительно опроверг провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана для нападения на Иран, в частности о применении израильских беспилотников с азербайджанской территории против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Мы решительно отвергаем безосновательные и провокационные заявления чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана для нападения на Иран, в частности о применении израильских беспилотников с азербайджанской территории против Ирана", - сказал он.

По его словам, подобные утверждения наносят ущерб азербайджано-иранским отношениям, которые основываются на взаимном уважении к территориальной целостности и суверенитету, а также на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.

"На фоне четкой позиции, недавно разъясненной Президентом Азербайджана в ходе телефонного разговора с Президентом Ирана, а также министром иностранных дел в беседе с иранским коллегой, подобные заявления иранского посла расцениваются как откровенная провокация", - сказал он.

А.Гаджизаде отметил, что Азербайджанская Республика категорически опровергает любые утверждения о якобы использовании ее воздушного пространства или территории какой-либо страной для проведения военных операций против соседней Исламской Республики Иран либо другого государства.

"Эти обвинения беспочвенны и не подтверждаются ни одним достоверным доказательством.

Мы ожидаем, что иранская сторона примет меры по недопущению подобных действий, противоречащих духу двусторонних отношений, а также предпримет соответствующие шаги в связи с заявлениями посла, который, вместо того чтобы представлять интересы своей страны, регулярно демонстрирует проармянскую позицию", - добавил он.