Марукян придумал новую авантюру для Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

История знает немало примеров, когда власть и религия сходились слишком близко. Как правило, ни один из них не закончился хорошо, особенно для народа. Самый наглядный пример - Афганистан, где законы заменили догмой, а политику - вероучением. В результате - нищета, страх, изоляция и исчезновение самой идеи свободы выбора. Вот и экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян собрался превратить Армению в свой маленький Афганистан.

Горедипломат, регулярно выпадающий из поля зрения и столь же регулярно в него возвращающийся, вновь объявился в армянской политике с идеей, которая выглядит странно, если не сказать - абсурдно. Марукян решил, что на роль нового лидера страны идеально подойдет не кто-нибудь, а духовное лицо - архиепископ Микаэл Аджапагян. Поддержку этой инициативе неожиданно высказали кочаряновские Овик Агазарян и Акоп Асланян. Уже понятно, откуда ноги растут. Как сообщается, сам Марукян готов отказаться от личных амбиций в пользу того, чтобы возглавить очередную волну борьбы за власть руками армянской апостольской церкви.

То есть Марукян и его единомышленники, долгое время провозглашавшие себя защитниками "светской Армении" и "европейских ценностей", внезапно решили превратить республику в некое теократическое образование. И это несмотря на опыт, который армянское общество уже переживало. Напомним, что именно представители армянской церкви когда-то активно продвигали идеи "миацумов" и "арцахов", которые в итоге привели страну к тридцатилетнему кровавому конфликту и тупику.

Сложно не заметить, что нынешняя инициатива Марукяна и Ко не выглядит продуманной политической стратегией. Скорее это похоже на желание сыграть на религиозных чувствах общества, предлагая ему вместо реальных реформ и решений вопросов лишь символическую замену одного политика другим, причём в церковной рясе. Вряд ли можно ожидать, что очередная перестановка фигур в парламенте с выдвижением духовного лица всерьёз решит какие-либо проблемы. Экс-посол-провокатор просто пытается вновь вернуться в поле публичной политики, используя при этом авторитет церкви.

Армения не нуждается в духовных премьерах. Ей нужно подписать мирный договор. Без отговорок, без затяжек, без новых мифов. Мир спасёт страну. Но вместо мира Марукян предлагает остановить путь, по которому страна наконец начала двигаться.

Речь не о вере и не о религии. Речь о циничном использовании церкви в политических играх. Там, где нет аргументов, начинается спекуляция символами. Там, где нет доверия, запускаются разговоры о спасении души. Всё это общество уже проходило. Армения - не монастырь. Это государство, которому нужны стабильность, развитие и ясные решения. Ни один архиепископ не может заменить правительство, не может вести переговоры, управлять процессами и принимать решения. Его функция - духовная, а не исполнительная.

Армянское общество должно понять, что Марукян и церковь снова хотят поставить Армению на колени. Не ради веры, а ради власти. Эдмон - это типичный пример человека, который всю жизнь стремится к роли, но не способен её удержать. В итоге он не стал ни нормальным дипломатом, ни политиком, ни лидером. За его карьерой нет достижений, а появляется он лишь тогда, когда чувствует политический вакуум, принося с собой потенциальный хаос. Это не стратегия и не убеждение, это инстинкт выживания в политике, где у него больше нет места. Просто замолкни и уйди с достоинством.