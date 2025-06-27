Япония впервые за несколько лет применила смертную казнь
В Японии первый с 2022 года смертный приговор приведен в исполнение в стране.
Как передает Day.Az, об этом информирует общественное телевидение страны.
Кроме того, это первый смертный приговор, приказ об исполнении которого был подписан министром юстиции в правительстве премьера Сигэру Исибы. В Японии казнь осуществляется через повешение.
Казненный местный житель был приговорен к высшей мере наказания в 2021 году. Решение было вынесено за убийство девяти человек. Как сообщают СМИ, Такахиро Сираиси обманным путем через соцсети заманивал к себе в квартиру склонных к суициду подростков и молодых людей. После этого он расправлялся с незнакомцами.
Всего в Японии за послевоенный период были казнены 105 преступников.
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