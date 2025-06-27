https://news.day.az/officialchronicle/1763807.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана - ФОТО 27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан Анаса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана - ФОТО
27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан Анаса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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