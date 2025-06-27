Какой будет температура воды на пляжах?

На пляжах Апшерона потеплеет до 24 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, 28 июня на побережье Апшеронского полуострова прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Температура воды на северных пляжах - в районах Сумгайыта, Новханы, Пиршага, Нардарана, Бильгяха и Загульбы - составит от +22 до +23 градусов. На южных пляжах, таких как Тюркан, Говсан, Сахиль и Шых, море будет немного теплее - от +23 до +24 градусов.

Ранее был объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 28 июня.