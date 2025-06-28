Сколько туристов из Ирана посетили Азербайджан в мае?

В мае 2025 года Азербайджан посетили 17 тысяч 787 туристов из Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 1631 человек или 8,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А за январь-май текущего года из Ирана в Азербайджан прибыло 84 тысячи 215 туристов, что на 5363 человека или на 6 процентов меньше, чем за первые 5 месяцев 2024 года.

Отметим, что всего в мае в Азербайджан прибыло 244 тысячи 79 иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно информации, этот показатель на 4808 человек или на 2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-мае этого года Азербайджан посетили 979 тысяч 963 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 14 тысяч 408 человек или на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что туристка упала в кратер действующего вулкана в Индонезии.