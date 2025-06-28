Фидан заявил о готовности Турции принять третий раунд переговоров по Украине

Турция готова принять в Стамбуле третий раунд переговоров по Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Вчера мы говорили со сторонами о решениях, которые были приняты во втором раунде. <...> Мы видим, что есть желание перейти к третьему раунду. Русские сделали предварительное заявление по этому вопросу. Мы готовы принять гостей, готовы играть роль посредника", - сказал Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о пользе проекта "Дорога развития" для всего региона.