США произвели самый крупный в истории залп Patriot

Самый большой ракетный залп системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в истории вооруженных сил США был произведен для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание TWZ.

"Мы считаем, что это самое крупное боевое применение Patriot в военной истории США", - сказал офицер.

Кейн не уточнил, сколько именно ракет было выпущено в ответ на иранскую атаку. Генерал отметил, что на момент иранского удара в ​​Аль-Удейде находились две батареи Patriot, а за оборону базы отвечали 44 военнослужащих.

По его словам, у операторов Patriot было примерно две минуты на принятие решения о перехвате ракет.

Ранее в США раскрыли дипломатические усилия по возобновлению переговоров с Ираном.