В России добыли древний янтарь с тараканом внутри

В Калининграде добыли янтарь возрастом 40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри.

Как передает Day.Az, насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом - у самой поверхности. Положение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову.

Весит инклюз всего 7 граммов. На предприятии уточнили, что это крупнейший представитель тараканообразных, "обнаруженных нами за последние 5 лет".