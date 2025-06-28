https://news.day.az/world/1763958.html В России добыли древний янтарь с тараканом внутри - ВИДЕО В Калининграде добыли янтарь возрастом 40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри. Как передает Day.Az, насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом - у самой поверхности.
В России добыли древний янтарь с тараканом внутри - ВИДЕО
В Калининграде добыли янтарь возрастом 40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри.
Как передает Day.Az, насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом - у самой поверхности. Положение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову.
Весит инклюз всего 7 граммов. На предприятии уточнили, что это крупнейший представитель тараканообразных, "обнаруженных нами за последние 5 лет".
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