https://news.day.az/world/1763960.html У берегов Филиппин произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Филиппин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным организации, эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос (остров Минданао) с населением около 679 тыс. человек.
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Филиппин.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным организации, эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос (остров Минданао) с населением около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 102 км.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Кроме того, угроза цунами не объявлялась.
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