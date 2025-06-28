У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Филиппин.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос (остров Минданао) с населением около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 102 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Кроме того, угроза цунами не объявлялась.